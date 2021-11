Olmeta pas encore convaincu par Lopez

Pascal Olmeta ne considère pas que Pau Lopez (26 ans) a enterré le débat lié à sa concurrence avec Steve Mandanda (36 ans).





"J'étais au stade contre Paris, et non, non, non, il ne m'a pas convaincu. Il n'y a pas besoin de sortir vite pour rassurer ta défense. Il suffit d'être bon, d'être rassurant et la défense jouera naturellement plus haut", a lâché l'ancien gardien de but olympien à 20 Minutes.



Les statistiques parlent pour l'instant pour Pau Lopez, lequel a disputé 11 matchs avec l'OM, toutes compétitions confondues, cette saison. Il a encaissé 8 buts et réalisé 6 clean sheets. Steve Mandanda a pris 5 lors des 3 premiers matchs. À titre indicatif, la saison dernière, l'international français a réalisé 8 clean sheets et encaissé 59 buts, sur un total de 44 rencontres et avec une défense bien différente.



On peut imaginer que Jorge Sampaoli et son staff s'appuient aussi sur ce qu'ils voient à l'entraînement, au quotidien. L'Espagnol paraît en tout cas gagner en confiance match après match.