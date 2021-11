Cengiz Under (24 ans) apprécie jouer au stade Orange Vélodrome. Le Turc aime particulièrement la ferveur qui règne dans l'enceinte. Il espère rester longtemps à l'OM.





"Je suis heureux en ce moment, tout se passe bien. Si l'OM est trop foufou pour moi ? Je suis de nature très calme. Sur le terrain je peux être nerveux, mais dans la vie je suis très calme. Nos supporters, eux sont chauds, mais c'est très bien comme ça. C'est une sensation incroyable de jouer dans ce stade. À chaque fois, j'ai des frissons. J'attends toujours le match suivant avec impatience", a-t-il confié au micro de Canal+. Il espère d'ailleurs s'inscrire sur la durée avec le club marseillais : "Je me sens très bien ici. Depuis mon arrivée, je me sens à ma place. J'espère que ça va durer encore de longues années", a-t-il poursuivi.



Under a jusque-là inscrit 5 buts en 14 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a été décisif à plusieurs reprises, dont hier soir, contre Clermont (1-0).