Pascal Gastien pense que son équipe aurait mérité de prendre le point du match nul, face à l'OM (0-1), dimanche.





"Nous avons bien débuté, mais nous avons été trop attentistes. Nous n'étions pas dans le bon tempo. Nous n'avons pas été en grand danger en première période, nous aurions dû faire mieux. C'était mieux en seconde période. Nous avons eu quelques occasions en récupérant le ballon très haut. Avant la mi-temps, nous perdions trop vite le ballon. Je regrette que nous manquions de lucidité devant le but et de technique, car nous avons raté pas mal de passes", a estimé l'entraîneur clermontois en conférence de presse, après la rencontre. Et d'ajouter : "Je ne peux pas reprocher la capacité des joueurs à mettre la pression sur Marseille, car nous avons livré beaucoup d'efforts. Je pense que nous méritions de revenir à la marque après les avoir bousculés après la mi-temps."



Clermont est pour l'instant 15e avec 13 points, soit à 9 points de l'OM. Il est notamment parvenu à obtenu le nul à Lyon (3-3) et à gagner contre Lille (1-0), cette saison.