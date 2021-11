William Saliba (20 ans) a de nouveau livré une belle prestation contre Clermont (1-0), dimanche soir. La victoire fait du bien au moral.





"Nous avons livré une bonne première période. Nous aurions aimé marquer le deuxième but. Après la mi-temps, Clermont a poussé, mais nous retenons la victoire, car il nous fallait ces trois points. Il y a des matches au cours desquels on est un peu moins bien. Il ne faut pas toujours faire du beau jeu pour faire du beau jeu. Parfois, c'est comme ça. Il y a aussi de la fatigue, car nous avons livré beaucoup de matches et face à de grosses équipes. La soirée a été réussie pour nous avec ces trois points", a expliqué le défenseur après la rencontre.



Auteur d'un gros début de saison, le défenseur axial a disputé 15 matches, toutes compétitions confondues. Son nom est très souvent cité dans les médias, ces jours-ci, et on peut notamment espérer que Didier Deschamps l'a à l'oeil. Le sélectionneur communiquera d'ailleurs sa liste jeudi pour les matchs prévus contre le Kazakhstan et la Finlande.