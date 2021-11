Laure Boulleau pense que l'OM peut passer le cap de novembre sans encombre, malgré un calendrier très chargé.





"C'est une équipe qui a un peu les défauts de ses qualités. Elle est tellement entreprenante et fougueuse, qu'elle n'est pas du tout dans la gestion. Avec l'arrivée de la coupe d'Europe, il y a une fatigue qui s'installe. Il ne faut pas oublier aussi que Sampaoli, au-delà des efforts qu'il demande, je pense qu'il propose un jeu qui peut être psychologiquement fatigant au niveau de ses exigences. Avec l'enchainement des matchs, c'est compliqué, mais je reste persuadée que l'équipe qu'ils ont est assez riche pour pouvoir enchainer ce type de matchs", a confié la consultante au micro de Canal+.



Il reste donc 2 matchs avant la trêve internationale. Grâce à la bienveillance de la LFP, l'OM a pu enchaîner 5 matchs en 14 jours. Au moins les joueurs et les supporters n'ont pas le temps de s'ennuyer. Cela n'empêche pas que les résultats sont pour l'instant globalement satisfaisants. On peut être optimiste dans la mesure où l'équipe ne donne pas encore le meilleur de son potentiel.