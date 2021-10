Leonardo Balerdi (22 ans) a confié sa satisfaction, suite au succès obtenu par l'OM à Clermont (1-0).





"On prend les trois points, on en avait besoin. On a laissé quelques points en route. Mais aujourd'hui on a su en profiter. Ce sont trois points importants pour remonter au classement. On est préparés pour jouer le titre, on sait qu'on en a les moyens. On doit continuer comme ça. On doit faire une série de victoires. On est obligés de le faire parce que ceux de devant ne perdent pas de points. Mais on fera tout ce qui est possible pour lutter jusqu'au bout", a confié l'Argentin au micro d'Amazon Prime Vidéo.



L'OM affrontera la Lazio, jeudi, en Ligue Europa.