Antonio Riccardi, ancien coach de William Saliba (20 ans) à Bondy, a évoqué les progrès. Il pense qu'il a franchi un gros palier, à l'OM.





"Par rapport à ses débuts à Saint-Étienne, je le trouve plus rassurant, plus confiant, sûr de sa force. La timidité ne transparaissait pas trop à Sainté. Mais là, on sent un patron. Quand il joue, on voit un leader, qui prend de grosses initiatives, dans un contexte favorable aussi avec Sampaoli. On l'a vu dédoubler côté droit contre Montpellier, Nice... Il est quasiment dans la surface adverse, la méthode de son coach lui permet ça", a-t-il confié à L'Équipe.



Le tacle de William Saliba sur Kylian Mbappé reste dans toutes les mémoires. Le plus difficile sera de se montrer régulier.