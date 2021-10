Les meilleurs souvenirs de Khaoui avec l'OM

Saïf-Eddine Khaoui (26 ans) a donné ses meilleurs souvenirs de vestiaire. Certains d'entre eux étaient sous la tunique de l'OM.





"Je me souviens du vestiaire après la victoire avec l'OM au Parc des Princes il y a un peu plus d'un an. C'était la fête. C'était l'époque de la chanson Bande organisée en plus. À titre individuel, c'était après mon doublé contre Nice la saison dernière (victoire 3-2 de l'OM). Tout le monde était content pour moi. J'avais même appelé mes parents depuis le vestiaire pour leur montrer l'ambiance, c'est un grand souvenir...", a lancé l'ancien joueur olympien lors d'un entretien accordé à Ligue1.fr.



Pour rappel, Khaoui a disputé 40 matchs avec l'OM et inscrit 2 buts, entre 2016 et 2021. Il a été prêté à Troyes en 2017-2018, puis à Caen en 2018-2019.