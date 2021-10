Bertuzzi pense que Gerson n'a pas été assez sérieux

Gilles Bertuzzi a livré son interprétation des propos prononcés par Gerson (24 ans), en conférence de presse. Il pense que le Brésilien n'a pas été assez rigoureux, ce début de saison.





"Gerson, je pense qu'il l'a un peu admis lors de la dernière conférence de presse, il n'a peut-être pas mis toute l'énergie et le sérieux nécessaires pour appréhender le défi avec l'Olympique de Marseille", a déclaré le consultant sur SporMed TV.



Le Brésilien a été titularisé par Jorge Sampaoli, face à Nice, et a réalisé une prestation intéressante. Il a ensuite été ciblé par de nombreuses questions sur ses performances, en conférence de presse. Il sera certainement déterminé à montrer ce qu'il vaut, ces prochains matchs. Il sera intéressant de voir si l'Argentin le titularisera contre Clermont, ce soir.



Le joueur bénéficie bien sûr du traitement réservé aux recrues marseillaises. Lucas Paqueta, auquel il a été comparé par un journaliste vendredi, n'a pas été bousculé de la sorte durant ses premières semaines à Lyon. Et les Monégasques ou Parisiens payés 30 ou 40 millions non plus. Gerson a un gros potentiel, il reste à voir si on lui laissera le temps de s'adapter pour l'exprimer.