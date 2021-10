Pape Gueye a vécu son premier Clasico dans un stade plein. Il a été surpris par l'ambiance.





"Au niveau de l'ambiance face au PSG, tout était marquant. C'est tout qui a fait que c'était incroyable. Les tifos, mais aussi avant le match quand on a pris le bus pour aller au stade. Ça parle pendant des mois de ce match-là. Il y a une soirée où tu sais que le public va être derrière toi. Tu as une grande équipe en face et tu sais que ça va être la guerre, il y a toujours quelque chose dans ce genre de match", a déclaré le milieu de terrain sur le site officiel de l'OM.



Le Vélodrome n'avait pas connu une soirée comme celle-là depuis plusieurs saisons.





𝑪'𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒓𝒐𝒚𝒂𝒃𝒍𝒆 ! 🏟



🎙 Pape Gueye raconte l'ambiance du Classique, ses débuts professionnels et sa relation avec ses coachs.



