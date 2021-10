Clermont-OM : compos probables, chaîne et horaires du match

L'OM va jouer à Clermont-Ferrand, ce dimanche, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Le match démarrera à 20h45 et sera retransmis sur Amazon Prime Vidéo. Vous voulez en savoir plus sur la rencontre ? C'est ici !





Après le nul obtenu contre Nice (1-1), l'OM se déplace au stade Gabriel Montpied avec une certaine pression. Il lui faut en effet renouer avec la victoire, alors que certains consultants reprochent à Jorge Sampaoli les nuls concédés contre le PSG et Nice. La LFP ayant eu la bonne idée de reprogrammer le match contre les Aiglons ce mois-ci, l'équipe olympienne fait face à un calendrier infernal. Elle a joué 4 matchs en treize jours, contre 2 pour les Clermontois.



Pour l'occasion, le coach phocéen ne pourra peut-être pas s'appuyer sur un groupe au complet. Valentin Rongier et Jordan Amavi sont incertains. On peut imaginer qu'il fera à nouveau tourner comme il le peut, alors que se profile le match retour face à la Lazio de Rome, en Ligue Europa. Côté clermontois, Pascal Gastien pourrait composer sans Mohamed Bayo, lequel a eu un accident de la route après avoir consommé de l'alcool, il y a quelques jours. Saif-Eddine Khaoui, qui jouait à l'OM jusqu'à l'été dernier, devrait participer à la rencontre.





Les compos probables de Clermont-OM

Voici la tendance concernant les compositions d'équipes. Nous publierons les compos officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Kamara, Under, Gueye, Gerson, De la Fuente - Payet - Milik.



La compo probable de Clermont : Desmas - Zedadka, Houtmondji, Ogier, N'Simba - Abdul Samed, Busquets - Alleviah, Khaoui, Rashani - Hamel.





Clermont-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match Clermont-OM sera diffusé par Amazon Prime Vidéo à partir de 20h45. Le pass Ligue 1 sera cette fois-ci bien obligatoire pour accéder à la retransmission.