Pascal Gastien a rendu un bel hommage à Jorge Sampaoli. Il apprécie visiblement beaucoup son coaching.





"J'ai toujours défendu les entraîneurs français, mais c'est génial de voir un tel monument dans notre championnat. Il n'est pas agressif, il est passionné par le jeu, par son équipe. On ne peut pas avoir du foot plat, sans émotion. Sampaoli, il est génial !" a lâché l'entraineur clermontois (propos relayés par La Provence).



Jorge Sampaoli a relancé une équipe en grande difficulté, la saison passée. Outre une fin de championnat intéressante comparée à ce qu'il s'était passé avant, il est parvenu à obtenir des résultats corrects malgré un effectif chamboulé, ce début d'exercice. Son groupe paraît avoir un gros potentiel et il faut espérer qu'il continuera à adhérer à sa méthode pour arriver à progresser.



Depuis son arrivée, l'Argentin totalise 11 victoires, 10 nuls et 4 défaites. L'OM pointe pour l'instant à la 4e position du classement de Ligue 1, avec 19 points pris en 11 journées.