Clermont-OM : Bayo absent face à l'OM ?

Mohamed Bayo (23 ans) a été victime d'un accident de la route, le weekend dernier. Il pourrait être sanctionné par son club et manquer le match contre l'OM.





Selon les informations relayées par L'Équipe, le club clermontois pourrait sanctionner l'attaquant, lequel a été victime d'un accident de la route, avec circonstance aggravante, un taux d'alcoolémie de 0,88 g/l de sang. Pascal Gastien, son entraîneur, ne sait pour l'instant pas quelle forme prendra la sanction. Il pourrait être écarté du groupe, pour la réception de l'OM : "Il n'y a pas encore eu de sanction. On va réfléchir à ce qu'on va faire. (...) Je pense que c'est difficile pour lui. Il n'est pas fier. Il faut tourner la page, avancer, l'aider. On a un match important, ce serait bien qu'on en parle...", a-t-il expliqué en conférence de presse.



L'international guinéen (5 sélections, 2 buts) est l'une des satisfactions clermontoises de ce début de saison. Il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 10 apparitions en Ligue 1.