William Saliba (20 ans) a brièvement évoqué les prestations réalisées par Pau Lopez (26 ans). L'Espagnol impressionne aussi en interne.





Dans les colonnes de La Provence, le défenseur central s'est exprimé sur la progression du gardien de but. Il juge son niveau intéressant : "Plus les matchs passent, plus il monte en régime, c'est bien pour lui qu'il continue à nous faire du bien. Impressionné ? Oui, c'est sûr, il ne prend pas de but, on est content de lui", a-t-il confié au quotidien.



Charrié par certains consultants, à ses débuts, Pau Lopez totalise quand même 6 clean sheets en 10 apparitions. Il a encaissé 7 buts au total. Il paraît peu à peu prendre confiance et semble particulièrement vif. Il paraît aussi s'être adapté au jeu au pied que lui demande Jorge Sampaoli.



Steve Mandanda découvre pour sa part un rôle qu'il ne tenait qu'en équipe de France. A 36 ans, il a disputé la bagatelle de 597 matchs sous la tunique de l'OM.