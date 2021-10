Ze Roberto verrait bien Gerson au Bayern

Ze Roberto imagine bien Gerson (24 ans) défendre les couleurs du Bayern Munich, durant sa carrière.





L'ancien international brésilien (84 sélections, 6 buts) imagine bien le milieu de terrain de l'OM évoluait sous la tunique du club bavarois, ces prochaines années : "Celui qui s'intégrerait très bien, c'est Gerson, c'est un joueur moderne, j'aime beaucoup son football, il s'intégrerait bien avec le Bayern Munich. Je pense qu'il irait comme un gant dans l'équipe et Gerson aurait fière allure sur le côté gauche du Bayern", a-t-il estimé lors d'un entretien rapporté par O Fluminense.



S'il s'est révélé intéressant contre Nice, Gerson est encore à la recherche de son meilleur niveau. Jorge Sampaoli l'utilise pour l'instant un peu plus haut qu'il ne jouait à Flamengo. On peut notamment imaginer que c'est lié au fait que Boubacar Kamara n'a pas quitté le club (malgré des propositions) à l'occasion du mercato estival.



Gerson a disputé 13 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique olympienne. Il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives.