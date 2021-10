Jorge Sampaoli a évoqué les difficultés éprouvées par l'OM pour marquer, ces derniers matchs. Il ne considère pas que c'est lié au retour d'Arek Milik (27 ans) dans l'équipe.





"Il est de retour après une blessure importante, il va avoir besoin de temps, plus ou moins long. Mais c'était important de le récupérer pour ses qualités de finisseur. L'équipe doit lui proposer plus de situations adaptées à son jeu, mais je rappelle qu'il n'a pas fait la préparation avec les autres, donc ça peut prendre un peu de temps", a déclaré le technicien phocéen sur l'attaquant polonais, face aux médias.





"C'est vrai que l'équipe doit attaquer davantage"

Il pense que le manque d'efficacité est notamment dû au temps passé dans le camp adverse, moins important lors des dernières rencontres : "Il faudrait avoir davantage le ballon et passer plus de temps dans le camp adverse. Mais Milik a eu un but annulé de peu contre Paris, une tête qui passe juste à côté, une autre tête contre Nice... C'est la particularité de son poste, ça dépend des périodes. Après c'est vrai que l'équipe doit attaquer davantage, on attend une amélioration à ce niveau-là."



Certains journalistes n'ont pas apparemment pas de considération sur le fait que l'OM vient de rencontrer la Lazio de Rome, le PSG et Nice. Le club marseillais avait inscrit 4 buts contre Lorient, avec Milik, avec de rencontrer ces trois clubs-là.