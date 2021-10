Sampaoli explique pourquoi Gerson ne joue pas à son poste

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le positionnement de Gerson (24 ans), face aux médias, ce vendredi. Il a expliqué pourquoi il ne le faisait pas évoluer au poste de récupérateur.





"Normalement il joue dans l'axe, là il joue un peu plus haut, mais il y a une forte concurrence au milieu, et notre manière de jouer demande des joueurs qui évoluent un cran plus haut. C'est aussi le cas de Mattéo Guendouzi. On pense qu'il peut être performant au poste où on le fait jouer, l'équipe a besoin de lui à ce poste-là. Vu qu'on a un effectif plutôt court, on a besoin de joueurs qui évoluent à différents endroits, on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur au positionnement exclusif", a déclaré le coach argentin face aux journalistes.



On peut notamment imaginer que le fait que Boubacar Kamara soit resté a changé les plans de l'entraîneur olympien.