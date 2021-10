Gerson (24 ans) a évoqué son adaptation à l'OM, en conférence de presse. Il travaille s'acclimater à son nouvel environnement.





"Quand je suis arrivé ici, je voulais bien faire, mais le foot c'est comme ça, il y a des hauts et des bas... Je suis en train de m'adapter, je fais du mieux possible pour répondre aux attentes. Chaque jour je suis plus heureux, je me sens un peu plus à la maison. Je donne mon maximum en tout cas", a confié le milieu défensif, face aux médias, ce vendredi. Il pense aussi qu'il doit s'habituer à son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli : "Chaque championnat est différent. Ce que je peux vous dire, c'est que je me concentre sur ce que je dois faire, pour avoir la confiance de l'entraîneur. Chaque entraîneur a son schéma de jeu, son style, ce que je dois faire c'est m'adapter."





"Mon esprit est encore un peu bloqué"

Le joueur brésilien s'est aussi exprimé sur son changement de poste : "Quand on commence le foot, on démarre à une certaine position, mais au fil de sa carrière il faut s'adapter. J'essaie d'aider mon équipe. Vous savez à quel poste je joue habituellement, ce qu'on appelle un 'volante' au Brésil, une sorte de milieu récupérateur. Mais j'ouvre mon esprit pour faire ce qu'on me demande", a-t-il ajouté. Il pense que ses petits soucis d'adaptation sont essentiellement dus à lui-même : "Mon esprit est encore un peu bloqué. J'essaie de m'ouvrir, de me libérer pour vous montrer qui est le vrai Gerson. Je suis concentré sur mon travail et je pense que ça va arriver assez vite."



Il admet que le coût de son transfert lui met une certaine pression, mais se dit surtout préoccupé par l'idée de faire plaisir aux supporters : "Les critiques dans le foot, c'est normal. Mon transfert a été élevé, les attentes sont importantes, c'est logique et en ce sens je dois m'améliorer. Mais comme je le disais, les critiques aident, ça vous permet de vous concentrer davantage. Si vous êtes à 70% de vos capacités, vous devez atteindre les 100%. Il faut prendre en compte l'avis et les attentes des supporters. Ce sont des passionnés, ils ont dédié une partie de leur vie pour acheter une place, un maillot, et nous devons leur donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de faire."



Gerson progresse peu à peu et a paru notamment à son avantage, contre Nice, mercredi. Espérons qu'il continue sur ce chemin.