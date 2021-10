Mercato : Thiago Almada sort du silence sur son avenir

Thiago Almada (20 ans) a confirmé qu'il devrait bientôt jouer en MLS.





Lors d'un entretien réalisé par TyC Sports, le milieu offensif argentin s'est exprimé sur son avenir : "C'était sur le point d'arriver il y a quelques mois, mais c'était un peu tard. Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier. J'y ai pensé avec ma famille et mon représentant. Je veux faire une bonne saison et avoir l'opportunité d'aller en Europe", a-t-il confié.



Fortement associé à l'OM, l'été dernier, le joueur de Velez Sarsfield a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives en 31 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison.