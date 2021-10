Mercato : l'OM lorgnerait Julian Alvarez

L'OM est cité parmi les clubs intéressés par Julian Alvarez (21 ans), l'attaquant de River Plate. Il est ciblé par la majorité des grosses écuries européennes.





Selon les informations rapportées par Jeunes Footeux, les dirigeants olympiens ont coché le nom de Julian Alvarez, en vue des prochains mercatos. Il est toutefois loin d'être le seul, puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, le Milan AC, l'AS Rome, Totenham, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et... le PSG sont aussi évoqués. Autant dire que la mission de le faire venir sera très compliquée.



Le natif de Calchin dispose d'un contrat portant jusqu'en décembre 2022. Il pourrait donc partir pour un coût moindre, ces prochains mois. Il a notamment inscrit 15 buts et donné 13 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Vif et relativement technique, il est puissant malgré sa petite taille (1m70). Il compte déjà 4 sélections avec l'équipe d'Argentine.



Pour rappel, l'OM n'a pour l'instant pas compensé le départ de Dario Benedetto, survenu en fin de mercato estival.