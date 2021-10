Irles est contre le retour de Payet chez les Bleus

Bruno Irles ne pense pas que Didier Deschamps serait bien inspiré de rappeler Dimitri Payet (34 ans) en équipe de France.





"Payet, c'est le joueur décisif de la Ligue 1 en ce moment. Mais à la 30e minute (contre Nice, NDLR), on se disait : ‘Mais il est où Payet ?' Ça veut dire qu'on ne l'avait pas encore vu dans le jeu, il n'avait pas touché un ballon. Il a été décisif. Mais à un moment, on l'a vu tirer un coup franc et on s'est dit : “Tiens, il est là.” Puis il a tiré un corner et il a marqué après. Pour un international, on en attend plus sur les 90 minutes. Si je pense que le sélectionneur Didier Deschamps peut le rappeler ? Non, pas en ce moment", a déclaré le consultant au micro de Canal+.





"Il doit aussi être influent dans le jeu"

Il considère que le bon début de saison du Réunionnais n'est lié qu'à ses stats : "Un international doit avoir plus que des stats, a tranché Bruno Irles. Les stats, ça ne suffit pas, il doit en avoir plus. Il doit aussi être influent dans le jeu, dans les bons et dans les mauvais moments. Au niveau des statistiques, je n'ai rien à dire, il est là, il est important et il est essentiel. Mais pour moi, ce n'est pas un match de niveau international. Voyons si Payet sera décisif toute la saison. Il est souvent sur courant alternatif. Là il est très bon, il est décisif, mais je ne pense pas qu'il le sera toute la saison."



Bruno Irles (qui n'a jamais été international) n'a peut-être pas regardé beaucoup de rencontres de l'OM, cette saison. Il n'a pas non plus entendu Jorge Sampaoli préciser en conférence de presse que Dimitri Payet avait été titularisé contre l'OGCN malgré une accumulation de fatigue, du fait qu'il le jugeait indispensable. Il faut bien sûr garder en tête que le club marseillais a le calendrier le plus lourd de Ligue 1, cet automne, du fait de la reprogrammation du match contre Nice (merci la commission de discipline...).