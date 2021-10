Walid Acherchour ne croit pas que l'effectif de l'OM soit suffisant pour viser le podium. Il le juge surcoté.





Sur Winamax, le consultant a donné son avis sur le parcours réalisé par l'équipe phocéenne : "Il faut rappeler d'où vient cet effectif. Tous les joueurs que l'on cite, ce sont soit des joueurs cramés, à la relance comme Harit qui a plongé après deux-trois bons matchs, ou inconnus au bataillon comme Luis Henrique et De la Fuente. Ce sont des joueurs qui doivent s'acclimater à un nouveau championnat comme Gerson et Luan Peres. Ce sont des joueurs qui reviennent après l'échec d'un transfert comme Caleta-Car et Kamara. Il y a Milik qui revient de blessure...", a-t-il déclaré.





"Les trois seuls joueurs réguliers, ce sont Saliba, Guendouzi et Payet"

Il n'est pas convaincu de la qualité de l'effectif de Jorge Sampaoli : "Je crois qu'on surestime l'effectif. Il y a de la qualité, mais peut-être que même moi, je l'ai vu trop beau cet effectif. Les trois seuls joueurs réguliers, ce sont Saliba, Guendouzi et Payet. Et même pour eux, il y avait des inconnues. Saliba revenait d'un échec à Arsenal, Guendouzi d'un échec au Hertha Berlin et Payet d'un échec de la saison dernière où on ne l'a pas vu. Il faut resituer", a-t-il poursuivi.



Il paraît trop tôt pour porter un jugement sur une équipe si fortement remaniée et qui développe encore ses automatismes. On peut aussi s'interroger sur la propension de certains consultants à juger de la qualité d'une équipe, après trois matchs disputés contre la Lazio, le PSG et Nice, et qui changeront diamétralement d'avis si l'OM l'emporte contre Clermont.