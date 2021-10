Mercato : Arsenal veut récupérer Saliba, l'été prochain

Mikel Arteta souhaiterait donner sa chance à William Saliba (20 ans), dans son groupe, l'été prochain. Il sera difficile pour l'OM de le conserver.





Selon les informations publiées par le Sun, le coach des Gunners a apprécié les progrès réalisés par le défenseur central, cette saison. Et il aurait l'intention de le garder, lors du prochain mercato estival, alors qu'il a déjà été prêté trois fois. Il devrait donc être compliqué pour l'OM de négocier son transfert définitif, d'autant que son contrat avec le club londonien court jusqu'en juin 2024.



Le défenseur axial réalise de grosses prestations, sous la tunique olympienne, ce début de saison. Il a notamment régalé le stade Orange Vélodrome en revenant tacler Kylian Mbappé, dimanche, lors du Clasico. Il a jusque-là participé à 12 rencontres, toutes compétitions confondues, dans l'équipe de Jorge Sampaoli. Et il a indiqué à plusieurs reprises se plaire à Marseille et être sous le charme des supporters olympiens.



Depuis son arrivée à Arsenal pour 30 millions d'euros, en 2019, Mikel Arteta ne lui a pas accordé la moindre minute de temps de jeu en match officiel. Compte tenu du niveau de ses défenseurs, on ne peut pas dire qu'il soit doté d'un sixième sens pour repérer les bons éléments. Pablo Longoria nous a habitués à toujours trouver des solutions. Espérons que ce sera encore le cas.