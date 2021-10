Cheyrou a vu du mieux chez Gerson

Benoît Cheyrou pense que Jorge Sampaoli doit utiliser Gerson (24 ans) à son vrai poste. Il a apprécié sa prestation, face à Nice.





"Ce n'est pas encore un match extraordinaire, mais au fur et à mesure, on le voit se projeter vers l'avant et être face au but adverse surtout. C'est là où il sera le meilleur, plutôt que quand il est face à son but. Latéral gauche, ce n'est pas là où il va briller le plus et se mettre en valeur. Quand on l'a acheté plus de 20 millions d'euros, on a envie qu'il soit utilisé à son poste. C'est pour moi un vrai numéro 8. On le trouve parfois dans la ligne d'attaquants, dos au but. Il n'a pas les qualités d'un numéro 10 pour s'orienter et se remettre face au jeu. Mais par un appel tranchant, comme ça a été le cas en deuxième période, c'était un Gerson beaucoup plus intéressant", a déclaré l'ancien numéro 8 de l'OM, au micro d'Amazon Prime Vidéo.



Gerson totalise 10 rencontres de Ligue 1 et 2 d'Europa League, cette saison.