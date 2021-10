Mercato : l'OM toujours dans le coup pour Vidal ?

L'OM envisagerait de faire une proposition de contrat à Arturo Vidal (34 ans), dans l'optique de l'été prochain.





Si l'on en croit les informations obtenues par As, l'OM pense toujours à l'international chilien, afin de renforcer son milieu de terrain. Il pourrait lui faire une proposition, alors que son engagement avec l'Inter Milan prendra fin en juin 2022.



Déjà associé au club marseillais lors du mercato estival, Vidal a choisi de rester en Lombardie. Il a ainsi contrarié ses dirigeants, lesquels souhaitaient économiser son salaire d'environ 6,5 millions d'euros nets par an. La présence de Jorge Sampaoli n'est certainement pas anodine à ces rumeurs. Les deux hommes ont remporté la Copa America ensemble, en 2015. On peut imaginer que sa venue aurait pour but d'apporter de l'expérience à un milieu de terrain un peu tendre.



Depuis le début de la saison, Vidal a disputé 6 matchs avec les Nerazzurri, pour 2 buts et 2 passes décisives.