Galtier s'est expliqué avec Sampaoli

Christophe Galtier affirme avoir calmé Jorge Sampaoli, durant le match Nice-OM (1-1). Des explications ont en effet eu lieu.





"Quand il n'y a personne, on a cette capacité de se faire entendre, donc tout le monde parle. Dans un match, on ne parle jamais à voix basse. Il y a eu des discussions et des échanges à voix haute entre les deux bancs. Ça n'est pas allé plus loin que ça. J'ai simplement demandé à Jorge que tout le monde reste calme. Il ne pouvait pas y avoir de problème dans les tribunes, il ne fallait pas qu'il y en ait sur le banc et ça s'est bien fini, c'est bien mieux comme ça. On a aussi un devoir, et ce n'est pas toujours évident, de renvoyer toujours une image très positive", a déclaré le coach des Aiglons.



L'attitude du technicien niçois avait posé question, lors du premier match Nice-OM. Si le discours de façade prônait le calme, le geste sur David Friio n'avait pas paru très clair, et il en avait été de même du comportement de certains de ses joueurs. On ne peut d'ailleurs pas oublier que son équipe est allée applaudir le public, après que des supporters soient venus sur la pelouse pour se battre avec les joueurs marseillais.