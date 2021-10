Jérôme Rothen est convaincu que Jorge Sampaoli est l'homme de la situation pour faire performer l'OM. Il voit un changement de tendance, dans la stratégie du coach argentin.





"Sampaoli a les qualités pour relancer l'OM. D'autant plus que sur les derniers matchs, il a changé les choses et fait preuve de pragmatisme. Contre la Lazio, c'était plus facile à lire son dispositif. Il a ramené une vraie communion avec les gens et le côté spectacle. Les résultats ont été un peu moins bons. Il a dû se dire qu'il fallait garder le côté spectaculaire, mais surtout prendre des points. La confiance peut s'évader si les résultats ne sont pas là. Depuis la défaite Lille, il a été au bout de ce qu'il faisait dans sa folie. Contre la Lazio et Paris, ils ont été bons défensivement et devant, ils sont très dépendants de Payet", a confié le consultant sur les ondes de RMC.



On peut imaginer que certains choix sont liés au calendrier très chargé auquel l'OM doit faire face. Pour rappel, il a dû disputer deux matchs contre Nice, ce qui ne constitue pas une petite pénalité, pour un club qui joue la Ligue Europa. La commission de discipline n'en a peut-être même pas conscience.