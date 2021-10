Comme Christophe Galtier, Jean-Clair Todibo (21 ans) était déçu, après le match Nice-OM (1-1). Il aurait voulu prendre les trois points.





"On a eu un début de seconde période compliqué, on s'est bien repris sur la fin. On a poussé un peu plus, mais on n'a pas eu l'occasion de mettre ce 2-1. Ça fait partie du jeu. On est un peu dégoûté", a déclaré le défenseur niçois, au micro d'Amazon Prime Vidéo. Il pense que les Aiglons n'ont pas su profiter de l'avantage lié à leur calendrier allégé : "On avait un peu plus de fraîcheur physique, étant donné qu'ils ont joué en Ligue Europa (la semaine dernière), mais on n'a pas réussi à récupérer nos trois points (Nice menait 1-0 lors de l'interruption du match le 22 août, NDLR). C'est dommage", a-t-il ajouté.



Jean-Clair Todibo fait partie de ces joueurs niçois qui se sont très mal comportés lors du premier match Nice-OM. Le défenseur avait d'ailleurs été sèchement repoussé par Gerson. En tenant compte du point retiré, Nice a pris 0 point face à l'OM. Tandis que les Olympiens en ont eu un. Rendez-vous au Vélodrom, au match retour.