Sampaoli explique ses choix contre Nice

Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi il avait choisi de titulariser des éléments comme Jordan Amavi et Luis Henrique, contre l'OGC Nice.





"L'idée du plan initial était d'avoir un 5-3-2 pour défendre et un 3-2-5 pour attaquer. On a voulu aligner les latéraux un peu plus bas, pour mettre nos adversaires en difficulté, pour qu'ils aient des espaces dans leur dos. On a mieux réussi en seconde période. On a eu des situations, on aurait pu gagner. Mais la modification de la structure a été faite par rapport aux choix des joueurs qui étaient à 100% de leurs capacités physiques", a expliqué l'Argentin, après la rencontre.





"Ils risquaient une blessure"

Le technicien phocéen a aussi donné des précisions sur son coaching, durant le match. Certains éléments étaient fatigués : "Under et Rongier ? Ils n'étaient pas prêts physiquement, ils ont beaucoup joué ces derniers temps, ils risquaient une blessure. Idem pour Luan Peres, on voulait faire jouer Amavi au maximum, mais il avait des crampes et a dû sortir plus tôt. Quant à Dimitri Payet, il enchaîne en ce moment, et peut sembler parfois fatigué. Mais son influence sur notre jeu est fondamentale, il peut faire des différences à tout moment", a-t-il ajouté.



L'OM fait face à un calendrier automnal très chargé. La gestion de l'effectif est l'un des points essentiels, pour les prochains rendez-vous.