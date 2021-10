Dimitri Payet (34 ans) a donné son sentiment sur le match nul obtenu contre Nice (1-1). Il pense qu'il représente bien le contenu du match.





"On a eu une entame de match assez difficile. On a bien réagi, on a fait une meilleure deuxième mi-temps. Sur l'ensemble du match, c'est un score plutôt logique. On avait beaucoup de craintes sur l'entame de match, car on a laissé beaucoup de jus dimanche (contre le PSG). On savait qu'on allait avoir un trou, c'était au début du match. On s'est remis la tête à l'endroit pour égaliser. On aurait peut-être pu faire mieux en seconde mi-temps, mais c'est une équipe qui défend très bien", a confié le Réunionnais au micro d'Amazon Prime Vidéo.



Pour rappel, le prochain rendez-vous de l'OM est prévu sur le terrain de Clermont, dimanche. Une formation à ne pas sous-estimer, puisqu'elle a notamment battu le LOSC, la semaine passée. Et après trois matchs à forte pression face à la Lazio, le PSG et Nice, les Marseillais risquent de connaître un moment de relâchement.