Gueye s'exprime sur la concurrence

Pape Gueye (22 ans) a donné son sentiment sur la concurrence qui règne dans le groupe de Jorge Sampaoli. Il pense qu'elle est saine et aide chacun à progresser.





"On est des compétiteurs, bien sûr qu'on veut jouer. Après, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le coach. Ce sont ses choix, il faut les respecter. Il y a de la concurrence dans chaque club, encore plus ici à Marseille. La concurrence fait avancer chaque joueur. Il y a onze joueurs, on ne peut pas tous jouer. Chaque individu voit comment il prend la concurrence", a lâché le milieu de terrain en conférence de presse.



Arrivé lors de l'été 2020, Pape Gueye totalise déjà 52 matchs sous la tunique de l'OM. Il impressionne par sa maturité et constitue l'un des éléments sur lesquels s'appuie le coach argentin. A noter qu'il n'a jamais été appelé en équipe de France Espoirs. Son poste est particulièrement concurrentiel et Sylvain Ripoll ne sélectionne même pas Boubacar Kamara...



Pape Gueye dispose d'un contrat portant jusqu'en 2024 et a certainement de belles heures de foot devant lui.