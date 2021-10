Radonjic a enfin joué avec Benfica

Nemanja Radonjic (25 ans) a enfin été utilisé en Liga NOS par son entraîneur, Jorge Jesus. Il est apparu durant 20 minutes sur la pelouse, face à Vizela (1-0).





L'international serbe a dû patienter un moment avant d'avoir une opportunité dans le championnat portugais. Un peu comme si l'entraîneur lisboète n'avait pas validé sa venue et le lui faisait payer. Pour autant, il a fini par faire sa première apparition en Liga NOS sous la tunique de Benfica, dimanche (il avait déjà pris part à un match de Ligue Europa). Le milieu offensif a passé 20 minutes sur la pelouse. Il a touché 32 ballons, frappé 2 fois (dont 1 tir cadré) et donné une passe clé. Après le match, Jorge Jesus a commenté sa prestation : "Pour Radonjic, ce n'est absolument pas une nouveauté, il jouait déjà à ce poste en Serbie et a même joué comme ça contre le Portugal, il connaît la position de piston droit", a-t-il indiqué au média.



Pour rappel, le joueur est prêté avec une option d'achat d'environ 8 millions d'euros, liée au nombre de matchs disputés dans la saison. Il reste donc à voir si Jorge Jesus lui donnera d'autres opportunités de briller.