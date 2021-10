Habib Beye a livré son analyse du match OM-PSG (0-0) qui s'est disputé dimanche, au stade Orange Vélodrome. Il a apprécié la façon dont Jorge Sampaoli s'est adapté à son adversaire.





"On a eu deux équipes qui ont essayé de donner du spectacle, un Sampaoli qui s'est aussi adapté parce que, quand vous êtes face au PSG, il est très difficile de continuer sur les principes qui étaient les siens. Après, on aurait pu éventuellement voir le match s'emballer quand le PSG était à dix, mais c'est assez difficile. Je pense que le PSG a essayé de gérer le score en espérant peut-être avoir une transition avec Kylian Mbappé. Ça aurait pu être le cas. Les Marseillais ont montré une belle image et c'était intéressant de voir comment Sampaoli s'adapte à une équipe comme le PSG. Le 4-4-2 sur l'aspect défensif, on l'avait rarement vu. Donc c'est toujours riche d'enseignements et ça prouve que l'OM pourra batailler pour le podium cette saison", a estimé l'actuel entraîneur du Red Star (National) au micro de Canal+.



L'OM aura également fort à faire face à Nice, ce soir, en match en retard de la 3e journée de Ligue 1. Pour rappel, il était mené 1-0, au moment de l'arrêt de la rencontre, à la 75e minute. L'équipe de Christophe Galtier reste notamment sur un succès 3-2 contre Lyon, et affiche les meilleures statistiques défensives du championnat (7 buts encaissés en 10 matchs).