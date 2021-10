Sampaoli donne son sentiment sur les incidents survenus lors d'OM-PSG

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a donné son avis sur les débordements qui ont eu lieu lors d'OM-PSG. Il les regrette et laisse les personnes compétentes s'en occuper.





"Je ne sais pas exactement ce que peut décider la commission, je ne connais pas assez le règlement, et la façon dont on peut caractériser les incidents qui ont eu lieu dimanche dans une enceinte sportive publique. Mais je considère ce qu'il s'est passé ici dimanche au Vélodrome, face à Paris, comme très grave, tout aussi grave que les incidents observés dans d'autres stades cette saison. En tant qu'entraîneur, il est difficile pour moi d'estimer ce que doivent être les décisions, il y a des responsables qui sont là pour rendre la justice", a déclaré le coach argentin, en conférence de presse.



Pour rappel, 21 personnes ont été interpellées en marge du Clasico. Plusieurs d'entre elles ont été condamnées à de la prison avec sursis, et une autre à de la prison ferme. Elles ont toutes été interdites de stade pour une durée d'un an. La commission de discipline continue quant à elle de sanctionner l'OM et d'autres clubs pour des choses face auxquelles ils sont absolument impuissants. Jusqu'à quand ?