Florent Germain a évoqué les prestations réalisées par Pau Lopez (26 ans), ces derniers jours. L'Espagnol a fait quelques arrêts décisifs et marqué les esprits.





"Pau Lopez, ça fait trois matchs qu'il éteint un peu le débat avec Mandanda. Je ne dis pas que le débat n'existe plus et que Mandanda est maintenant un éternel remplaçant, mais presque. En tout cas, Pau Lopez s'offre un peu plus de crédit. Car ces derniers temps, on avait l'impression que si Pau Lopez faisait une boulette, tout le monde allait réclamer Mandanda à Marseille. Là, on a l'impression que Pau Lopez prend confiance. Il a plus de jokers", a confié le journaliste sur l'antenne de RMC.





"Il sait qu'il a été critiqué"

L'ancien Romain s'adapte peu à peu au contexte marseillais : "En dehors du terrain, il a l'air assez doux. Je le trouve assez sympathique, il ne se prend pas trop la tête. Il apprivoise cet environnement marseillais. Il sait qu'il a été critiqué. Ça n'a pas toujours été facile pour lui depuis son arrivée à l'OM, mais il fait le travail et il est droit dans ses bottes. De son côté, Mandanda vit assez mal cette situation. Mais il comprend qu'il a été remplacé par un gardien qui en vaut la peine..."



Pau Lopez est pour l'instant apparu 10 fois sous la tunique de l'OM. Il a fait 6 clean sheets.