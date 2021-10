MacHardy change d'avis et se paye Sampaoli

Jonatan MacHardy a changé d'avis sur Jorge Sampaoli. Il a été déçu par l'attitude de l'équipe, lors d'OM-PSG, et ne fait pas dans la finesse.





Sur RMC, le journaliste a critiqué la méthode de l'Argentin. Il pense que l'OM est dans une situation inquiétante : "C'est la première fois de la saison où je suis un peu déçu de la prestation de l'OM. Il y a un côté un peu déceptif dans cet OM version Sampaoli. Dans un gros match comme celui-là, avec une ambiance de braise, dans un Vélodrome de folie, je m'attendais à voir une équipe plus conquérante. Là, on a vu une équipe qui a joué petits bras. Je suis triste de le dire comme ça. Mais je m'attendais à tout sauf à ça de la part de Sampaoli. Alors est-ce que c'est Sampaoli, est-ce que ce sont les joueurs ? Je ne sais pas... Mais quoi qu'il en soit, sur le Classique de dimanche, l'OM peut avoir beaucoup de regrets. Marseille n'a pas eu l'attitude qu'il fallait. Le PSG était prenable dimanche. L'OM a simplement eu peur. Associer le mot peur et Sampaoli dans une même phrase, je ne pensais pas cela possible, je suis désolé. Je ne condamne pas Sampaoli. Je crois toujours au projet. Mais la tendance actuelle est très négative... Et il faut très vite que l'OM redresse la barre !" a-t-il lâché.



L'OM a enchaîné un nul sur le terrain de la Lazio (0-0) et un autre contre le PSG (0-0). Cela paraît plus prometteur qu'inquiétant, d'autant que les joueurs paraissent beaucoup travailler tactiquement, à l'entraînement, et que cela va finir par payer. Espérons surtout que le calendrier surchargé ne pèse pas trop dans les jambes, ces prochains jours.