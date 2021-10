OM-PSG : jusqu'à 6 mois de prison ferme pour les interpellés

La justice a prononcé des peines pour 14 des 21 personnes interpellées en marge du match OM-PSG (0-0).





Selon La Provence, 14 des 21 supporters interpellés dimanche ont avoué les faits. Ils ont été jugés en "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité". Ils ont été condamnés à des peines allant de la peine amende à 5 mois de prison avec sursis. Et ils ont tous été interdits de stade pendant un an, avec nécessité de se rendre au commissariat de son quartier à l'heure du match. Les peines les plus légères concernent essentiellement des fans qui ont tenté de faire rentrer des fumigènes. Un seul a été présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel : âgé de 41 ans, il disposait d'un casier judiciaire conséquent et a écopé de 6 mois de prison ferme, peine aménageable avec un bracelet électronique à domicile, avec interdiction de stade pour une durée de un an.



Le média précise que la plupart des interpellations ont eu lieu en dehors du stade. Neuf policiers ont été blessés, ainsi qu'un commissaire, qui a reçu un projectile au visage.