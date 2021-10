Nice-OM : compos probables, chaîne et horaires du match

L'OM se déplace à Troyes pour y affronter Nice, mercredi, en match en retard de la 3e journée. Le coup d'envoi est prévu à 21h00, pour de chaudes retrouvailles.





La commission de discipline a décidé de faire rejouer le match Nice-OM, à la grande satisfaction des dirigeants niçois qui ont trouvé la punition juste. L'OM a donc dû caser un nouveau match dans un calendrier déjà surchargé. De surcroit, Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez ont été sanctionnés, alors qu'ils étaient les victimes.



L'un des événements les plus graves du début de siècle (dans le football) a donc été pris à la légère. La multiplication des incidents, dans les semaines qui ont suivi, l'a vraiment confirmé. On doute en tout cas que les joueurs marseillais aient oublié la façon dont ont agi certains joueurs niçois, ce soir-là, et les déclarations qui ont suivi. Au terme de la soirée, l'équipe de Christophe Galtier avait même honteusement applaudi son public...



Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli peut s'appuyer sur un groupe complet, à ceci près qu'Amine Harit et Pol Lirola ne sont pas qualifiés. Leonardo Balerdi est suspendu et n'est pas non plus dans le groupe. Christophe Galtier doit également se passer de plusieurs éléments, tels que Calvin Stengs, Justin Kluivert, Robson Bambu et Andy Delort.





Les compos probables de Nice-OM

Voici la tendance pour les compos, au moment de l'écriture de l'article. Nous poserons les équipes officielles, environ une heure avant la rencontre.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Under, Rongier, Kamara, Gerson - Payet, Guendouzi - Milik.



La compo probable de Nice : Benitez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Rosario - Claude-Maurice - Gouiri, Dolberg.





Nice-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre Nice-OM sera retransmise sur Amazon Prime Vidéo à partir de 21h00. Une fois n'est pas coutume, le face à face sera accessible pour tous les abonnés, sans nécessité d'avoir le pass Ligue 1.