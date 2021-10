Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le match à venir entre Nice et l'OM. Il a conscience de la fatigue qui s'accumule, dans ces périodes où le calendrier est très chargé. Il est attentif à ses joueurs.





"L'enchaînement des matchs ? C'est justement ce qu'on analyse avec le staff parce qu'on sait très bien que ce stress autour des matchs importants génère une baisse de tension. On prendra les décisions par rapport à ce match très important contre une bonne équipe. C'est notre réalité et la victoire est très importante demain", a expliqué le technicien argentin, en conférence de presse. Il connait aussi le potentiel de l'équipe de Christophe Galtier : "C'est une équipe qui peut marquer à n'importe quel moment, ils ont de très bons attaquants, sont capables de jouer rapidement en transition. Mais qui a également montré une solidité défensive très importante même si elle a été battue par Lyon. On va sûrement souffrir si on ne maîtrise pas le match. On sait que les allers-retours dans le match peuvent nous faire très mal."





"Si je suis gentil et veux contenter tout le monde, je mets en risque le résultat"

Il opère des choix afin d'aligner la meilleure équipe possible : "Je ne suis pas assez près du vestiaire pour vraiment savoir comment sont les joueurs qui ne jouent pas. On recherche des relations sur le terrain dans un groupe neuf et jeune, c'est pour ça qu'on a répété ces onze de départ. On cherche une harmonie, des formules, parce que c'est un sport collectif. Ce onze a fait un bon match contre la Lazio puis contre le PSG." Il ne fait d'ailleurs pas des changements systématiques, d'une rencontre à l'autre : "Le plus important, c'est de mettre une équipe qui est capable de gagner. Tout ce qui a à voir avec la gestion, ça passe au second plan. Si je veux être gentil et contenter tout le monde, je mets en risque le résultat. On veut que tout le monde soit prêt et qu'il y ait une concurrence saine, mais ce sont les meilleurs joueurs, au niveau physique et mental, qui joueront ce match. Mes intentions sont toujours les mêmes. Je travaille toujours pour gagner."



L'OM n'a plus marqué depuis deux matchs. Il tentera de retrouver le chemin des filets face à Nice, dont l'équipe présente la meilleure défense du championnat (7 buts encaissés en 10 journées).