En conférence de presse, Pape Gueye (22 ans) a confié quelques regrets au sujet du match OM-PSG (0-0). Il a aussi donné des précisions sur la méthode de Jorge Sampaoli.





Face aux journalistes, le milieu de terrain a donné son analyse du Clasico : "Après le match, on avait quelques regrets, que ça soit Paris ou une autre équipe, on avait la possibilité de remporter les trois points. On était un peu déçu parce qu'on savait qu'il y avait moyen d'aller gagner au Vélodrome." Il a aussi évoqué la rencontre à venir face à l'OGCN : "Chaque match compte, chaque point est important, que ça soit demain ou contre Clermont. Et on est concentrés pour faire quelque chose de beau demain. Comme vous l'avez dit, on peut être deuxième et on va tout faire pour remporter ce match."





"On essaie de s'améliorer sur tous les points au niveau tactique et avec le ballon"

L'ancien Havrais pense que la coupure internationale a permis aux Phocéens de bien récupérer : "La trêve nous a fait du bien, on a eu beaucoup de matchs avant ça. C'est vrai qu'on était fatigués et ça nous a permis de travailler et de souffler un peu. On s'est bien préparés pour repartir à bloc." Il a enfin parlé du travail effectué avec Jorge Sampaoli, lequel est très pointilleux sur la tactique : "On travaille pour, on fait des séances vidéo pratiquement tous les jours, on essaie de s'améliorer sur tous les points au niveau tactique et avec le ballon. On essaie de progresser chaque jour, on regarde beaucoup les équipes contre qui on joue. On devait être vigilant quand on avait le ballon face au PSG, parce qu'ils attendaient qu'on perde le ballon. Et on analyse beaucoup les autres équipes, on essaie d'être vigilants sur leurs points forts et leurs points faibles."



Le match contre Nice est programmé mercredi, sur le terrain de Troyes.