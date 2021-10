Christophe Galtier assure qu'il n'y a pas de rancoeur, de la part des Niçois, suite à l'arrêt du match Nice-OM.





"C'est un match, ce serait vous mentir que dire que c'est un match comme un autre avec l'historique des confrontations. C'est la première fois que je vais jouer Marseille trois fois en championnat sur une saison. Ce n'est pas le match le plus important de la saison, mais c'est un match important de par la situation des équipes au classement. Il faudra être à notre meilleur niveau pour rivaliser", a estimé l'entraîneur en conférence de presse.





"Il ne s'est rien passé entre les joueurs"

Il ne voit pas de raison que les choses tournent mal entre les deux équipes : "Il n'y a pas de parfum de revanche, il y a trois points en jeu, on en a déjà perdu un de par la décision de la commission de discipline. Donc il n'y a pas de sentiment de revanche et je répète qu'il ne s'est rien passé entre les joueurs lors de la confrontation à Nice. Il y a simplement trois points en jeu qui seront très importants parce qu'on serait dans une position très confortable", a-t-il ajouté.



Comme la commission de discipline, le technicien niçois a oublié comment s'étaient comportés Jean-Clair Todibo et Justin Kluivert. Punis, bien qu'étant les victimes, les Marseillais n'ont eux certainement pas oublié. Comme les supporters de l'OM, ils ont encore en tête la façon dont les Niçois ont été applaudir leur public, après que la rencontre ait été définitivement stoppée. Les Olympiens ne peuvent pas avoir digéré tout ce qui a suivi et qui a l'allure d'une profonde injustice.