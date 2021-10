Inquiet avant le match contre Paris, Eric Di Meco était soulagé après, ce lundi.





"Il y a deux sentiments qui se dégagent du match d'hier soir : de la frustration et du soulagement. Du soulagement parce que quand tu joues contre Paris, tu as peur de prendre une branlée, et de la frustration parce que quand tu vois ce qu'eux ont proposé et comment a tourné le match, tu peux avoir des regrets... (...) Ce lundi matin, en te levant tu réfléchis un peu, et finalement tu te rappelles qu'il y a eu un match jeudi soir (contre la Lazio, 0-0, ndlr) où l'OM a laissé des plumes, et qu'il y a ensuite ce match où l'OM (contre Paris) ne joue pas comme d'habitude pour ne pas offrir des contres à (Kylian) Mbappé... À l'arrivée, tu te dis que c'est finalement un bon point de pris" affirmé Eric Di Meco sur RMC.



L'ancien latéral de Marseille a ensuite poursuivi, en évoquant le match en retard contre Nice : "Si derrière un match comme ça, qui peut te donner confiance, tu gagnes contre Nice (mercredi) et que tu prends quatre points en deux rencontres, eh bien tu auras fait une super semaine."