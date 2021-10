L'OM a déçu Henry dimanche

Consultant sur Prime Video, Thierry Henry a analysé le match de Marseille contre Paris.





Selon l'ancienne légende d'Arsenal, Marseille aurait pu mieux faire, notamment après l'expulsion d'Achraf Hakimi en seconde période : "Je pense que le nul est mérité. Je n'ai pas vu une équipe marseillaise se créer énormément d'occasions. J'ai vu au contraire une équipe marseillaise se demander au moment où Paris s'est retrouvé à dix s'il fallait attaquer ou s'il fallait attendre. Paris reste premier du championnat et n'a pas pris de but donc tu peux te dire qu'ils ont fait une bonne opération. C'est un bon point pour Paris. Je n'ai pas vraiment senti cet allant chez l'OM. Est-ce qu'ils ont eu peur de perdre le match ? (Mattéo) Guendouzi et Gerson demandaient de jouer plus haut mais ça n'a pas fonctionné. En possession de balle, l'OM n'a pas fait tourner et le PSG jouait trop vite."



Avec ce nul contre la meilleure équipe du championnat, l'OM se retrouve 4e de L1 avec un match en moins, disputé demain soir contre Nice.