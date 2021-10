Saliba peut penser aux Bleus selon Balbir

Denis Balbir a publié un article revenant sur le match OM 0-0 PSG, et notamment sur la performance de William Saliba.





"Du côté de l'OM (...), on a vu à quel point cette formation était généreuse. En dépit de la fatigue et des matchs qui s'enchaînent. Je voudrais à ce sujet mettre en exergue trois personnes côté phocéen. William Saliba, tout d'abord qui, s'il continue comme ça, pourra bientôt prétendre à quelque chose en Équipe de France. Je l'ai trouvé monstrueux face au PSG, même si je sais ce que ce joueur est capable depuis sa fin de formation à Saint-Etienne. Saliba avait tout d'un crack il y a encore quelque temps et je trouve qu'il est en train de confirmer à Marseille" affirme Denis Balbir, qui met ensuite en avant Pau Lopez et Duje Caleta-Car : "J'aimerais aussi souligner la nouvelle bonne performance de Pau Lopez qui, contrairement à ce que je pensais au début, montre à quel point il mérite sa place de titulaire. (...) Car outre Pau Lopez, ce qui était fort, il est aussi en passe de de remettre en selle (Duje) Caleta-Car, ce qui était loin d'être gagné il y a quelques semaines."



Le Croate, sur le départ cet été, a enchaîné contre le PSG sa troisième titularisation de suite.