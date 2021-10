Selon Duluc, l'OM va prendre un point en moins

Le journaliste de l'Équipe a affirmé sur La Chaîne L'Équipe que l'OM n'allait pas échapper à une sanction après le match OM 0-0 PSG.





Des jets de projectiles et un striker ont gêné le bon déroulé du match, sans que celui-ci ne soit cependant arrêté. Mais pour Vincent Duluc, cela est déjà trop : "La comm' de l'OM et de (Dimitri) Payet aura été assez courageuse, mais elle aura du mal à atteindre son but, qui était d'éviter d'écoper d'un point de pénalité. Les supporters ont décidé d'eux-mêmes, finalement, de la levée du sursis."



Le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, a lui indiqué sur RTL que Marseille ne craignait pas un retrait de point, puisque les incidents de dimanche soir ne sont pas équivalents à ceux d'Angers (envahissement du terrain), qui avait valu au club une sanction d'un point avec sursis.