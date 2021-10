Le consultant de RMC Daniel Riolo a analysé le match de l'OM contre le PSG, en concédant que le nul était un bon résultat.





"L'OM, c'est la première fois qu'ils n'ont pas respecté leur nature, de ce que veut (Jorge) Sampaoli. Mettre de la folie, pressing, et chercher haut. Ils ne l'ont pas fait car c'était le PSG, ils avaient peur de se faire contrer par les qualités individuelles. Ce n'est pas un reproche, car c'est aussi faire preuve d'intelligence. Pourtant, le PSG était d'une médiocrité incroyable, mais les Parisiens auraient pu gagner, ils ont presque eu les occasions les plus intéressantes. En jouant un peu mieux certaines situations, ils auraient pu gagner ce match. Entre cet OM-là contre-nature, et un PSG mauvais, ça n'a pas donné un bon match. (...) Vu le scénario du match, cela aurait dur que Marseille le perde, ce 0-0 est un bon point pris pour eux. Il faut qu'ils donnent tout maintenant contre Nice mercredi soir, et si tu gagnes, le bilan sera très très bon pour l'OM sur ce début de saison" a affirmé Daniel Riolo.



Marseille, avec un match en moins, comme Nice, est actuellement 4e de L1, avec 1 point de retard sur les Aiglons de Christophe Galtier, que Marseille va jouer ce mercredi.