Rothen n'a pas aimé le match de Payet contre le PSG

Alors qu'il voulait l'envoyer en Équipe de France, Jérôme Rothen a critiqué Dimitri Payet, ce lundi, sur RMC.





"L'OM ne pouvait pas espérer mieux sur le match. L'équipe est trop dépendante de (Dimitri) Payet depuis le début de la saison et il n'était pas très bon hier soir. Certains vont dire qu'ils n'ont pas mis la folie de d'habitude, sauf que là, ils n'allaient pas se jeter dans la gueule du loup, sachant qu'en face il y a des individualités qui peuvent faire la différence. Il y a eu un dispositif mis en place par (Jorge) Sampaoli qui a été respecté. Il y avait un plan contre le Paris Saint-Germain. On l'a très bien vu et ils ont concédé peu d'occasions. Mais on peut être déçu quand même. Payet n'a pas été bon" a clamé Jérôme Rothen.



L'ancien joueur du PSG affirme donc que l'OM a bien respecté son plan de jeu, que l'équipe a concédé très peu d'occasions au PSG, mais qu'ils ont dans le même temps mal joué. C'est oublier un peu vite le calibre de l'adversaire : sans être efficace offensivement, l'OM a peu subi défensivement et a fait une prestation globalement solide face à un adversaire supérieur sur le papier, sans l'ombre d'un doute.