De la Fuente impressionné par un joueur formé au club

Interviewé sur la chaîne Twitch du journaliste Gerard Romero, l'Américain a fait part de ses impressions sur l'OM après ses premiers mois au club.





"En pré-saison, j'ai flippé avec les doubles séances, qui commençaient à huit heures du matin, les entraînements de deux heures et demie, une heure en salle de sport... et les matchs en semaine. C'était difficile" a concédé Konrad De La Fuente, avant d'évoquer son intégration dans le vestiaire de l'OM : "Ici, j'ai beaucoup communiqué avec les Espagnols, grâce à eux je me suis très bien adapté. En ce qui concerne la ville, je suis heureux, je parlais les bases de la langue, donc cela m'a aussi aidé."



L'ancien ailier du Barça a donné le nom du joueur de l'effectif l'impressionnant le plus : "(Boubacar) Kamara me semble très bon, il peut jouer aussi bien en tant que défenseur central qu'en tant que six. Il est prêt à faire le saut dans un grand club".



À noter que Boubacar Kamara est en fin de contrat à la fin de la saison.