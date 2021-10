Payet salué pour sa réaction après le match

Après OM 0-0 PSG dimanche soir, Dimitri Payet s'est plaint des supporters ayant jeté des projectiles sur le terrain.





Sur La Chaîne L'Équipe, la sortie du numéro 10 a séduit le consultant Jérôme Alonzo : "(Dimitri) Payet a dit tout ce qu'il fallait dire, avec des mots justes et une voix posée. Il ne s'est pas énervé, il a fait la part des choses. Il se pose la question : "comment c'est possible ?" Il a été parfait dans sa réaction à chaud."



Pour le journaliste Dave Appadoo, se placer contre une partie du public phocéen n'est pas chose aisée pour un joueur de l'OM : "C'est courageux de la part de Payet. Car le public marseillais a une passion débordante. Il dit ça contre une partie de son public, il faut oser le dire. Lui, il est sur le terrain après, donc il faut assumer. Payet, on l'a parfois accusé de faire de la démagogie avec l'OM. (...) Mais là, non, c'est un vrai discours."