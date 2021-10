OM-PSG : Bouhafsi clashe Ben Arfa

Mohamed Bouhafsi s'est payé Hatem Ben Arfa, suite à son analyse du match OM-PSG parue dans L'Équipe. Il pense que l'ancien Bordelais n'a pas vu le match.





"La prochaine fois, il faudra qu'il mette Amazon et pas Canal pour voir le match. Parce que dire ça, ce n'est pas avoir vu la rencontre. Tu fais un match tactiquement réussi. A 11 contre 10, tu essayes d'attaquer, mais tu remarques qu'en contre-attaque, Mbappé peut te piéger quand même. Donc tu fais attention. Tu es aussi cramé physiquement à la fin. Et Konrad rate un truc inratable", a déclaré le journaliste par le biais de son compte Twitter.



Certains consultants oublient facilement la différence de moyens entre le club qatari et ses concurrents. Le résultat de l'addition des rémunérations officielles de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar dépasse déjà la totalité de la masse salariale de l'OM.